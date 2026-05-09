Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, Abt. Espasingen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Espasingen (ots)

Abteilungskommandant Julian Schmitt zog bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung eine durchweg positive Bilanz. Die Abteilung blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück und freut sich über eine starke personelle Basis: Aktuell zählt die Wehr 42 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 20 Angehörige in der Jugendfeuerwehr sowie 4 Kameraden in der Altersabteilung.

Im vergangenen Jahr absolvierte die Wehr 27 Übungen und rückte zu insgesamt 37 Einsätzen aus. Besonders erfreulich ist die personelle Entwicklung: Mit Felix Lanser konnte ein Mitglied aus der eigenen Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung übernommen werden. Zudem kehrte David Schönfeld nach einigen Jahren Pause zur Feuerwehr zurück und verstärkt nun die Espasinger Wehr (zuvor Abt. Bodman-Ludwigshafen).

Ein technisches Highlight bleibt die in Espasingen stationierte Drohneneinheit des Landkreises Konstanz. Diese wird gemeinsam von den Abteilungen Bodman, Ludwigshafen, Wahlwies und Espasingen betrieben und leistete im Jahr 2026 46 Einsätze.

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Beförderungen ausgesprochen. Zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann wurden Saskia Bernhart, Marius Seeberger, Jonas Zeilfelder, Domenik Astner und Adrian Schnell befördert. Raphael Gnädinger erhielt die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann.

Ein zentraler Punkt des Abends war die Neuwahl der stellvertretenden Abteilungsleitung. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Meichle stellte sich nach fünf Jahren engagierter Arbeit nicht mehr zur Wiederwahl. Julian Schmitt sprach ihm im Namen der gesamten Abteilung einen besonderen Dank aus: Trotz seiner zusätzlichen Belastung als stellvertretender Vorsitzender des Sportvereins habe Meichle das Amt mit großem Einsatz ausgeübt und die Abteilung tatkräftig unterstützt. Als Zeichen der Anerkennung wurde ihm ein Präsent überreicht. Als Nachfolger wurde Niklas Gnädinger mit 28 Stimmen zum neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt.

Die Jugendfeuerwehr blickt ebenfalls auf ein aktives Jahr zurück. Ein besonderer Höhepunkt war das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager, das die Abteilungen Espasingen und Bodman-Ludwigshafen gemeinsam ausrichteten. Im Ried wurde dafür eine beeindruckende Zeltstadt für über 1.000 Teilnehmer errichtet. Neben der erfolgreichen Teilnahme am Sternmarsch prägten das Adventsfenster, der Weihnachtsmarkt sowie zahlreiche Ausflüge das Programm der Jugendlichen.

Auch die aktive Wehr war fest im Dorfleben verankert: Ob bei der Mitgestaltung der Fasnacht durch die Feuerwehrbar oder dem Mitwirken am Weihnachtsmarkt - die Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Teil der Dorfgemeinschaft. Dies unterstrich auch Ortsvorsteher Bernhart in seinem Grußwort, wobei er die hervorragende Zusammenarbeit mit der Abteilung Wahlwies und der Nachbarwehr Bodman-Ludwigshafen lobte.

Bürgermeisterin Susen Katter richtete persönliche Worte an die Kameradinnen und Kameraden sowie die Vertreter des Ortschaftsrats und der Vereine. "Danke dafür, dass Sie da sind - rund um die Uhr, 24/7", betonte sie und zeigte sich beeindruckt vom organisatorischen Kraftakt des großen Zeltlagers 2025. Sie würdigte insbesondere die frühe Heranführung der Jugendlichen an Verantwortung und Gemeinschaftssinn.

Die gute interkommunale Zusammenarbeit bestätigten auch die Gäste: Tobias Bertsche (Abt. Wahlwies) und Steffen Bretzke (Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen) hoben die reibungslose Kooperation im aktiven Dienst sowie im Jugendbereich hervor.

Die Versammlung schloss mit einem herzlichen Dank an alle Mitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement und einem optimistischen Ausblick auf die kommenden Aufgaben. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell