Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Person aus Abwasserschacht gerettet

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Stockach (ots)

Am Montagabend, den 20. April 2026, wurde die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, sowie die Sondereinheit "Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen" (ERHT) um 18:10 Uhr zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz mit dem Stichwort "H3 Tiefbauunfall" in die Straße "Am Hochgericht" alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Die betroffene Person war ansprechbar, konnte jedoch den acht bis neun Meter tiefen Schacht nicht eigenständig verlassen. Um eine möglichst schonende Rettung zu gewährleisten, wurde durch die Feuerwehr eine technische Rettung mittels Seilsicherung vorbereitet. Zunächst wurde die Person über eine Aufstiegsleiter gesichert. Die Sondereinheit ERHT übernahm anschließend in Zusammenarbeit mit weiteren Einsatzkräften der Abteilung Kernstadt die technische Rettung.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte die Person zügig und kontrolliert aus ihrer Zwangslage befreit werden. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben. Neben der Feuerwehr Stockach waren auch der Rettungsdienst, die Polizei sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach etwa einer halben Stunde beendet werden.

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