Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verkehrsunfall

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Stockach-Wahlwies (ots)

Die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 09.04.2026 um 17:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Wahlwies alarmiert.

Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Straße "Am Maisenbühl" und wollte in Richtung Ortsmitte Wahlwies abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Stockach kommenden LKW, der den PKW am vorderen rechten Kotflügel erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW auf den Gehweg geschoben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Fahrerin bereits von Ersthelfern, bestehend aus zufällig anwesenden Feuerwehrangehörigen sowie einem ebenfalls zufällig anwesenden Notfallsanitäter, betreut. Der PKW war im Frontbereich stark beschädigt und alle Airbags hatten ausgelöst. Die Fahrerin war ansprechbar, nicht eingeklemmt und hatte keine äußerlich sichtbaren Verletzungen. Der LKW-Fahrer war nicht verletzt.

Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und betreute die PKW-Fahrerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgebunden und die Straße anschließend gereinigt.

Im Einsatz waren insgesamt 44 Einsatzkräfte. 8 Feuerwehrangehörige waren in den Feuerwehrhäusern in Bereitschaft. Außerdem waren die Polizei und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

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