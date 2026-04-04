Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: H2 Großtier in Notlage

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Stockach (ots)

Am Karfreitag, 03.04.2026 wurde die Feuerwehr Stockach mit den Abteilungen Raithaslach, Mahlspüren im Hegau, sowie Kernstadt um 14:38 Uhr mit dem Stichwort H2 Großtier in Notlage alarmiert. Ebenfalls mitalarmiert wurde die Feuerwehr Radolfzell mit dem GW-T Kran sowie die Tierrettung Südbaden. Der Gerätewagen der Feuerwehr Radolfzell ist mit einem großen Ladekran ausgestattet, um schwere Lasten anzuheben und zu bewegen.

Neben der Bundesstraße 14 - Windegg in Richtung Tuttlingen verunfallte ein Pferd beim Durchqueren eines Wasserbeckens.

In diesem Wasserbecken klemmte ein Pferd mit den Hufen im Wasser fest und konnte sich eigenständig nicht mehr befreien. Nach der ersten Erkundung wurde das Wasserbecken mit Hilfe von Tauchpumpen abgepumpt. Im Anschluss wurden in Abstimmung mit der Tierrettung und der Tierärztin die weiteren Maßnahmen für die Befreiung besprochen und eingeleitet.

Die Feuerwehr Stockach war mit acht Fahrzeugen etwa drei Stunden im Einsatz.

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