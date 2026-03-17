Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verkehrsunfall

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Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, wurde am 16.03.2026 um 17:04 Uhr mit dem Einsatzstichwort "H1 Verkehrsunfall unklar" zu einem Verkehrsunfall in die Alemannenstraße alarmiert. Laut erster Alarmmeldung waren zwei Pkw beteiligt, zudem sollten sich noch Personen in den Fahrzeugen befinden.

Vor Ort konnte auf der Verlängerung der Alemannenstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw festgestellt werden. Ein Fahrzeug war auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. In einem der Unfallfahrzeuge befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch eine Person. Die mit dem Rüstzug ausgerückte Feuerwehr Stockach unterstützte den Rettungsdienst beim Absichern der Einsatzstelle sowie beim Schaffen eines Zugangs zum Fahrzeug.

Glücklicherweise war keine Person eingeklemmt, und alle Beteiligten konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und kontrollierte, ob Betriebsmittel ausliefen. Eines der verunfallten Fahrzeuge verfügte über einen Hybridantrieb. Hier wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Fahrzeugbatterie gelegt. Es konnten keine Beschädigungen oder Auffälligkeiten infolge des Unfallgeschehens festgestellt werden. Insgesamt waren zwei Personen an dem Unfall beteiligt, die beide verletzt wurden und durch den Rettungsdienst betreut und versorgt.

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, war mit fünf Fahrzeugen etwa eine Stunde im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Kräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes.

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