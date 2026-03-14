Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verkehrsunfall auf der Autobahn

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Stockach-BAB 98 (ots)

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, wurde am 13.03.2026 um 20:37 Uhr mit dem Einsatzstichwort H1 VU unklar zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn BAB 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau alarmiert. Zunächst beinhaltete die Alarmmeldung den Hinweis, dass zwei Pkw an dem Unfall beteiligt seien. Noch während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass mehrere Fahrzeuge beteiligt sind und sich darunter auch ein Fahrzeug mit Gasantrieb befindet.

Vor Ort stellte sich die Lage wie folgt dar: Insgesamt waren vier Pkw in den Unfall verwickelt. Die Einsatzstelle sowie das Trümmerfeld erstreckten sich über eine Länge von etwa 200 Metern. Beide Fahrbahnen waren komplett blockiert. Trümmer- und Fahrzeugteile wurden bis auf die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Stockach geschleudert. Glücklicherweise wurde in keinem der Fahrzeuge eine Person eingeklemmt, und alle Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und kontrollierte, ob Betriebsmittel aus den Fahrzeugen ausliefen. Entgegen der ersten Meldung, dass ein gasbetriebenes Fahrzeug beteiligt sei, handelte es sich tatsächlich um zwei Fahrzeuge mit Gasantrieb. Bei beiden Fahrzeugen konnte jedoch kein Gasaustritt festgestellt werden.

Insgesamt waren vier Personen an dem Unfall beteiligt, von denen eine Person verletzt wurde und durch den Rettungsdienst betreut werden musste. Schlimmeres verhinderte vermutlich auch eine Lkw-Fahrerin, die noch rechtzeitig auf den Standstreifen ausweichen konnte und so eine Kollision mit den bereits verunfallten Fahrzeugen verhinderte. Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kreuz Hegau vollständig gesperrt werden. Auch die beiden Fahrspuren in Richtung Stockach wurden zunächst komplett gesperrt.

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, war mit fünf Fahrzeugen rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei.

Für weitere Informationen verweisen wir auf den Bericht der Polizei. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Bedeutung der Rettungsgasse hin. Gerade bei größeren Unfallereignissen auf Autobahnen ist es für die Einsatzkräfte entscheidend, die Einsatzstelle schnell und sicher erreichen zu können.

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