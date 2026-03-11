Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Rückblick auf in einsatzreiches Jahr

Jahreshauptversammlung der Abteilung Wahlwies

Stockach-Wahlwies (ots)

Die Abteilung Wahlwies der Feuerwehr Stockach musste im Jahr 2025 zu 37 Einsätzen ausrücken, bei denen von den Feuerwehrangehörigen 637 Einsatzstunden geleistet wurden. Das sagte Abteilungskommandant Steffen Kuppel bei der Jahreshauptversammlung am 10.03.2026. Von den Einsätzen waren 15 Brandeinsätze und 11 Einsätze durch Brandmeldeanlagen im Industriegebiet Hardt, 5 technische Hilfeleistungen und 6 sonstige Einsätze.

Mit 48 Angehörigen in der Einsatzabteilung, davon 10 Frauen, sowie 17 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 14 Alterskameraden sieht er seine Abteilung gut für die Zukunft aufgestellt. Nach wie vor stellen die Platzprobleme im Feuerwehrhaus die Abteilung allerdings vor große Herausforderungen. In der Wehr wird viel Wert auf Aus- und Fortbildung gelegt, so dass 14 Feuerwehrangehörige unterschiedliche Lehrgänge besuchen konnten und eine Gruppe das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold bei den Leistungswettkämpfen in Gottmadingen errang.

Grundsätzlich ist das Ausbildungsniveau in der Abteilung sehr hoch, beispielsweise haben fast zwei Drittel der Feuerwehrangehörigen die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger absolviert. Sehr erfreulich war die Neuaufnahme von zwei neuen Feuerwehrfrauen in die Abteilung. Sechs Männer und eine Frau konnten im Rahmen der Jahreshauptversammlung befördert werden.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehrgruppe mit zwölf Jungen und fünf Mädchen berichtete Jugendgruppenleiter Raphael Mandrella. Hervorzuheben waren neben etlichen Proben der Sternmarsch auf der Reichenau sowie das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager Seeend in Bodman. Er gab auch die Gründung der Kinderfeuerwehr Stockach bei der Abteilung Wahlwies bekannt. Die ersten Übungen wurden von den bereits 15 Mitgliedern gut angenommen. In den Übungen werden die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren spielerisch an das Thema Feuerwehr und Brandschutz herangeführt.

Der Kassenbericht von Kassiererin Fabienne Martin spiegelte eine solide und tadellose Kassenführung wider, so dass die Versammlung nach dem Bericht der Kassenprüfer Peter Biedermann und Michael Ruß der Kassiererin einstimmig die Entlastung erteilte.

Im Bericht des Schriftführers konnten die Versammlungsteilnehmer die Aktivitäten und Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren lassen. Highlights waren die Teilnahme am Kreisfeuerwehrtag in Gottmadingen, der Hüttenaufenthalt in Todtmoos sowie die gemeinsame Jahreshauptübung und das anschließende Kameradschaftsfest mit der Abteilung Espasingen.

In den Abteilungsausschuss wurden David Barke, Dominik Lempp, Axel Rath und Hannes Sauter gewählt.

Auch Kommandant Uwe Hartmann und Bürgermeisterin Susen Katter betonten die seit vielen Jahren herausragende und vorbildliche Zusammenarbeit mit der Abteilung Espasingen. Hartmann ging auf die aktuellen Entwicklungen in der Feuerwehr Stockach ein. Bürgermeisterin Susen Katter dankte den Feuerwehrleuten für ihr Engagement. Nach Grußworten des Ortsvorstehers Alexander Buhl und von Martin Trinkner, der für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stierzunft dankte, konnte Abteilungskommandant Steffen Kuppel die Versammlung schließen.

