Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Gebäudebrand

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Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, wurde am 23.03.2026 um 05:18 Uhr mit dem Einsatzstichwort "B4 Wohnungsbrand, Menschenleben in Gefahr" zu einem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus im Haitachweg alarmiert. Aufgrund des Meldebildes wurden zusätzlich die Führungsgruppe sowie die Abteilung Zizenhausen alarmiert. Ebenfalls wurde der Rettungsdienst mit dem Stichwort "Massenanfall von Verletzten" zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohneinheit im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Unverzüglich wurde die Menschenrettung und die Brandbekämpfung über das Treppenhaus vorbereitet. Parallel dazu erfolgte ein Löschangriff von außen auf die betroffene Wohnung.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden durch zusätzliche Atemschutztrupps die übrigen Wohneinheiten kontrolliert, teils gewaltsam geöffnet und nach Personen durchsucht. Dabei konnte eine Person rechtzeitig aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Über die Drehleiter wurden die Löschmaßnahmen im Bereich der Brandwohnung sowie im Dachbereich unterstützt. Aufgrund der Ausbreitung des Feuers und des erhöhten Kräftebedarfs wurden weitere Einsatzkräfte und Material von den Abteilungen Wahlwies, Hoppetenzell und Mahlspüren im Tal/Seelfingen nachalarmiert. Zudem kamen eine zweite Drehleiter sowie der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Radolfzell zum Einsatz, um die Atemschutzversorgung an der Einsatzstelle sicherzustellen.

Durch den Einsatz mehrerer Atemschutztrupps konnte das Feuer in der Brandwohnung unter Kontrolle gebracht werden. Für die weiteren Löschmaßnahmen im Dachbereich wurde ein Zugang über tragbare Leitern geschaffen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung gestalteten sich die Arbeiten im Dachbereich als besonders schwierig und kräftezehrend. Beide eingesetzten Drehleitern unterstützten die Maßnahmen und öffneten im Verlauf Teile der Dachhaut. Die Nachlöscharbeiten im Dachbereich sowie in der Brandwohnung dauerten mehrere Stunden an und konnten erst gegen Mittag abgeschlossen werden.

Für einen Bewohner der Brandwohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät - er konnte von der Feuerwehr nur noch leblos in der Brandwohnung aufgefunden werden.

Während der Löscharbeiten machte sich Bürgermeisterin Katter ein Bild von der Lage vor Ort und sicherte den Betroffenen die Unterstützung der Stadt Stockach zu.

Insgesamt war die Feuerwehr Stockach mit über 70 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr Radolfzell unterstützte mit einer Drehleiter sowie dem Abrollbehälter Atemschutz. Der Rettungsdienst war mit über 30 Einsatzkräften vor Ort.

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