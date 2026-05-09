Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Nachwuchs-Retter für Stockach: Offizielle Gründung der Kindergruppe in Wahlwies

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Stockach - Wahlwies (ots)

Ein bedeutender Meilenstein für die Feuerwehr Stockach: In der Abteilung Wahlwies wurde am Samstag offiziell die neue Kindergruppe der Jugendfeuerwehr Stockach aus der Taufe gehoben. Mit diesem Angebot schließt die Feuerwehr eine wichtige Lücke in der Nachwuchsförderung und begeistert nun bereits Kinder ab sechs Jahren für das Ehrenamt.

Abteilungskommandant Steffen Kuppel eröffnete die Veranstaltung und bezeichnete die Jugendfeuerwehr als ein "absolutes Erfolgsprogramm" für die Mitgliedergewinnung. Er betonte, dass man mit der Gründung der Kinderfeuerwehr nun bewusst "einen Schritt weiter" gehe, um Kinder bereits ab sechs Jahren in die Feuerwehrgemeinschaft aufzunehmen.

Die Resonanz auf das neue Angebot ist überwältigend. Wie Jugendwart Nico Schätzle in seiner Ansprache betonte, ist die Gruppe mit einer Kapazität von 15 Kindern bereits vollständig belegt; für weitere Interessenten musste bereits eine Warteliste angelegt werden. Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren treffen sich künftig einmal im Monat samstags für etwa zwei Stunden, um spielerisch die Welt der Feuerwehr zu entdecken.

Im Vordergrund der Gruppenstunden steht nicht die technische Ausbildung, sondern das Miteinander. "Wir möchten Teamgeist, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung vermitteln". Auf dem Programm standen bereits erste Highlights wie Minigolf, Knotenkunde, das Basteln eigener Paracord-Armbänder und natürlich das Kennenlernen der großen Feuerwehrfahrzeuge inklusive der Drehleiter. Auch lebenswichtige Grundlagen wie das richtige Absetzen eines Notrufs über die 112 wurden bereits geübt.

Kreisjugendfeuerwehrwart Andreas Zeller gratulierte ebenfalls zur Gründung der mittlerweile siebten Kindergruppe im Landkreis Konstanz. Die Gründung von Kindergruppen sei die "absolute Zukunft" sowohl für die Jugendfeuerwehr als auch für die aktive Feuerwehr insgesamt. Er beglückwünschte die Abteilung zu diesem spannenden neuen Weg.

Bürgermeisterin Susen Katter und Kommandant Uwe Hartmann zeigten sich stolz über die nunmehr siebte Abteilung der Stockacher Jugendfeuerwehr. Katter hob hervor, wie wichtig es sei, Kinder frühzeitig für die Werte der Feuerwehr - durch das Feuer zu gehen, Kameradschaft zu halten und für andere da zu sein - zu begeistern.

Die Kindergruppe hat bereits ein Maskottchen als treuen Begleiter: Das "Wahlwiesel", das die Kinder durch jede Gruppenstunde begleiten wird.

Ein besonderer Dank galt Raphael Mandrella und Rebecca Lempp, welche die Idee zur Gründung der Kindergruppe nach einem Lehrgang mitbrachten und den Stein ins Rollen brachten. Das engagierte Betreuerteam besteht aus Katharina Mauch, David Barke, Lisa Bühler, Elisa Klaiber, Emely Franke und Antonia Butz.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten konnten die Gäste bei Burgern und Getränken den Tag ausklingen lassen, während die neuen "Mini-Feuerwehrleute" stolz ihre erste offizielle Ausfahrt im Feuerwehrauto genossen. ***

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