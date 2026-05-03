Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: 21 Feuerwehrangehörige bestehen Truppmannausbildung in Stockach

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Stockach (ots)

Im Frühjahr 2026 fand am Ausbildungsstandort Stockach die so genannte Truppmannausbildung Teil 1 mit integrierter Sprechfunkausbildung für insgesamt 21 Feuerwehrangehörige aus den Feuerwehren Stockach, Mühlingen und Bodman-Ludwigshafen statt.

Ziel des Lehrgangs war es, die Teilnehmenden zur Übernahme grundlegender Tätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz in der Funktion als Truppfrau bzw. Truppmann zu befähigen. Hierzu wurden in Theorie und Praxis insbesondere Rechtsgrundlagen, Brennen und Löschen, Löscheinsatz, Technische Hilfeleistung, Erste Hilfe und Rettung, Sprechfunkbetrieb sowie grundlegende Fahrzeugkunde vermittelt.

Am 25.04.2026 stellten die frisch ausgebildeten Feuerwehrfrauen und -männer im Rahmen einer Abschlussübung ihr Können in einer Übung zur Technischen Hilfeleistung sowie in einem Löscheinsatz eindrucksvoll unter Beweis. Im Anschluss an die erfolgreich absolvierte Abschlussübung konnten alle 21 Teilnehmenden ihre Urkunden entgegennehmen und stehen nun ihren Feuerwehren für den Einsatzdienst zur Verfügung.

Ein besonderer Dank gilt den Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit ihrem hohen Engagement, ihrer Fachkompetenz und ihrem zeitlichen Einsatz maßgeblich zum Gelingen dieses Lehrgangs und zur qualifizierten Vorbereitung der neuen Einsatzkräfte auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe in der Feuerwehr beigetragen haben.

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