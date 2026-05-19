Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand an der Heinrichstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Am Montag, 18. Mai, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Wohngruppe an der Heinrichstraße aus.

Eine 53-jährige Mitarbeiterin einer dortigen Wohngruppe hatte gegen 15.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden war.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche einer 74-jährigen Bewohnerin im zweiten Obergeschoss löschen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Insgesamt wurden fünf Personen durch die Rauchentwicklung verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (rv)

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