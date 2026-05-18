Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 16. Mai, einen geparkten Seat.

Die Fahrzeugnutzerin hatte den Wagen gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz an einem Fitnessstudio an der Straße "Am Hülsenbusch" abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie diverse Lackkratzer am linken Kotflügel fest.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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