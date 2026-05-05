POL-OH: Erstmeldung: Zusammenstoß zwischen Bus und Lkw
Kirchheim (ots)
Erstmeldung: Zusammenstoß zwischen Bus und Lkw
Kirchheim. Am frühen Dienstagmorgen (05.05.), gegen 7.10 Uhr, kam es auf der BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim in Fahrtrichtung Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Schulbusses von Kirchheim kommend auf die BAB 7 auf, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Dabei wurde nach aktuellem Stand mindestens eine Person verletzt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort - die Maßnahmen dauern an. Derzeit sind die Auf- und Abfahrt in Kirchheim (Fahrtrichtung Nord) gesperrt. Wir berichten nach.
(Marc Leipold)
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