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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi nach Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte zwischen Donnerstag, 14. Mai, 12 Uhr, und Freitag, 15. Mai, 19.40 Uhr, einen geparkten Audi TT auf der Werner-Heisenberg-Straße.

Der am Fahrbahnrand abgestellte Wagen ist linksseitig auf Höhe der Stoßstange und des Radkastens beschädigt worden - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 1.500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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