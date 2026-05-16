Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 1 Leichtverletzte bei Dooring-Unfall

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 54jährige Radfahrerin wurde am Freitag, 16. Mai um 13:30 Uhr bei einem Dooring-Unfall auf der Robertstraße in Hamm-Pelkum leicht verletzt. Ein 41jähriger Gelsenkirchener parkte seinen VW Golf zur Unfallzeit auf einer Parkfläche, welche sich parallel zur Fahrbahn befindet. Der 41jährige Gelsenkirchener öffnete seine Fahrertür, ohne zuvor die Radfahrerin bemerkt zu haben, welche die Robertstraße in südlicher Richtung befuhr. Die Radfahrerin fuhr in die geöffnete Fahrzeugtür und verletzte sich hierdurch leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen eine örtlichen Krankenhaus zugeführt. Diese konnte sie nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. (nue)

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