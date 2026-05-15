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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus an der Moltkestraße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Moltkestraße war am Mittwoch, 13. Mai, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 15 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zugang zum Haus. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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