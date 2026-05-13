Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Autofahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem Ford und Fiat verletzten sich am Dienstag, 12. Mai, beide Fahrer leicht.

Ein 34-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 4.45 Uhr die Provinzialstraße in nördlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Ford-Fahrer die Doenchstraße in östlicher Richtung. Als er nach links auf die Provinzialstraße abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Zwei Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (bf)

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