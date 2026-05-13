PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Autofahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem Ford und Fiat verletzten sich am Dienstag, 12. Mai, beide Fahrer leicht.

Ein 34-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 4.45 Uhr die Provinzialstraße in nördlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Ford-Fahrer die Doenchstraße in östlicher Richtung. Als er nach links auf die Provinzialstraße abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Zwei Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 07:42

    POL-HAM: Opel auf Santa-Monica-Parkplatz beschädigt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 9. Mai, 22 Uhr und Sonntag, 10. Mai, 5 Uhr einen geparkten Opel auf dem Santa-Monica-Parkplatz. Der Wagen wies diverse Kratzer und Dellen am rechten Kotflügel sowie an der angrenzenden Tür auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 07:41

    POL-HAM: Einbruch in Supermarkt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unbefugten Zutritt zu einem Supermarkt an der Oswaldstraße und entwendeten Zigaretten. In der Zeit zwischen Montag, 11. Mai, 12 Uhr und Dienstag, 12. Mai, 2 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür auf, um in das Geschäft zu gelangen. Vor Ort brachen sie mehrere Zigarettenautomaten auf und entwendeten diverse Schachteln Zigaretten. Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren