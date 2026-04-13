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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist gestern eine Frau leicht verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 17:30 Uhr in der Straße "Bahnhofsplatz" in Richtung Bahnhof unterwegs. Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 39-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Nissan auf den Opel auf. Dabei wurde sie leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Nissan war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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