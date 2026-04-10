Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hambühren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hambühren ist gestern eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die 72-Jährige war mit ihrem Fahrrad gegen 11:40 Uhr auf dem Fußgängerweg in der Straße "Wildpfad" unterwegs.

Ein 45-Jähriger wollte als Beifahrer aus einem am Fahrbahnrand geparkten PKW aussteigen. Beim Öffnen der Beifahrertür übersah er die Fahrradfahrerin. Diese kollidierte mit der Tür und stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad und dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Folgendes:

Sogenannte "Dooring"-Unfälle entstehen, wenn Fahrzeugtüren geöffnet werden und Radfahrende dagegen fahren. Eine einfache Schutzmaßnahme dagegen ist der "Holländischen Griff":

Wer auf der Fahrerseite eines PKW aussteigt, sollte die Tür mit der rechten Hand öffnen. Dadurch dreht sich der Oberkörper automatisch nach hinten und herannahende Radfahrende werden besser erkannt. Auf der Beifahrerseite gilt dasselbe Prinzip mit der linken Hand.

Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf den Verkehr und weisen Sie alle Insassen - insbesondere Kinder - auf die Situation hin. Behalten sie beim Öffnen der Türen den Außenspiegel im Blick, damit Sie andere Verkehrsteilnehmende rechtzeitig wahrnehmen. Radfahrende sollten ausreichend Abstand zu parkenden Fahrzeugen halten, um das Risiko eines Zusammenstoßes zu verringern.

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