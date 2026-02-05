POL-KR: Nachtrag zur unserer Pressemitteilung "Kriminalpolizei ermittelt wegen verletzter Person" | Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld
Krefeld (ots)
Der Mann, der am Sonntag (25. Januar 2026) mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht und operiert wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern an. Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Krefeld.
Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6204333
(51)
