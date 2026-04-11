Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Leiche aus der Aller geborgen

Celle / Hambühren (ots)

Ein Wassersportler hat heute Vormittag gegen 10:50 Uhr im Bereich Hambühren einen leblosen Körper entdeckt, der in der Aller trieb. Daraufhin informierte der Mann umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zum Fundort und bargen den weiblichen Leichnam aus dem Wasser. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit dem 11.03.2026 vermisste Michelle H. aus Celle handelt. Die weiteren Untersuchungen dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der Leichnam wurde an die Rechtsmedizin übergeben.

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