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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrerin vermeidet Frontalzusammenstoß

Oberhof (ots)

Am 04.04.2026 um 11:11 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Audi arglos zwischen dem Süd- und dem Nordknoten von Oberhof. Nach einer Linkskurve sah sie einem schwarzen Personenkraftwagen entgegen, der aus Richtung Luisenthal kam, jedoch auf ihrer Spur fuhr. Der schwarze Pkw, der im absoluten Überholverbot ein weiteres unbekanntes Fahrzeug überholte, bewegte sich frontal auf die Audifahrerin und ihren Mitfahrer zu. Statt den Überholvorgang abzubrechen oder zu beenden, wich er nach links zum Straßenrand aus und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten. Geistesgegenwärtig verzögerte der Überholte und die 31-Jährige reagierte damit, dass sie zwischen den beiden anderen Fahrzeugen hindurch fuhr und so einen Zusammenstoß verhinderte. Zwar kamen alle mit einem Schock davon, jedoch werden die anderen Fahrzeugführer und mögliche Zeugen ersucht, sich persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 03681 369-224 beim Inspektionsdienst Suhl unter der Angabe des Aktenzeichens 0083325/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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