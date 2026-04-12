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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 10.04.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Fahranfänger alkoholisiert unterwegs

Celle - Freitagnacht wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtgebiet ein Pkw angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrzeugführer Fahranfänger war und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,77 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrzeugführer drohen u.a. ein Fahrverbot und die Verlängerung der Probezeit.

Fahrrad bleibt beim Diebstahlversuch stecken

Celle - Am frühen Samstagmorgen klettern zwei bislang unbekannte Täter über die Absperrung des Fahrradkäfigs nahe des Celler Hauptbahnhofs. Hier versuchen sie ein Fahrrad zu entwenden, welches bei beim Schieben durch das Drehkreuz stecken bleibt. Die unbekannten Täter lassen aus diesem Grund von einer weiteren Tatausführung ab und entfernen sich unerkannt. Durch die Polizei wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls unter erschwerenden Umständen eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Brand einer öffentlichen Toilette

Celle - Am frühen Samstagabend wird durch einen Passanten ein Brand in einer öffentlichen Herrentoilette im Französischen Garten gemeldet. Ein Bereich in der Herrentoilette ist durch die bislang unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte zeitnah durch die Freiwillige Feuerwehr Celle gelöscht werden, sodass ein Ausbreiten auf Nebenräume verhindert werden konnte. Die Toilette ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Eine Schadensumme ist bislang nicht bekannt. Es wird ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt.

Ladendiebstahl von 50 Videospielen

Celle - Am Samstagnachmittag meldet ein Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Celler Innenstadt, dass durch zwei männliche Personen Videospiele entwendet worden seien und die Täter nun flüchten würden. Einer der Täter kann durch den Ladendetektiv verfolgt werden und im Rahmen der Fahndung durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Das gesuchte Diebesgut kann bei ihm nicht aufgefunden werden. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Bei dem Diebesgut handelt es sich um insgesamt 50 Videospiele. Der Schadenswert liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Winsen (Aller) - Einbruchdiebstahl in Baucontainer

In der Zeit zwischen Freitag und Samstag ist es in der Straße "Taube Bünte" in Winsen (Aller) auf einem Betriebsgelände zu einem Einbruch in zwei Baucontainern gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Abtrennen eines Zaunelementes Zugang auf das Gelände. Dort wurden aus den aufgebrochenen Baucontainern diverse Werkzeuge entwendet. Durch den Vorfall ist ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe entstanden. Zeugen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Polizeistationen Winsen (Aller) oder Wietze zu melden.

Wietze - Randaliererin auf Campingplatz

Am Samstagabend wurde eine randalierende Person auf einem Campingplatz in Wietze gemeldet. Trotz mehrerer Schlichtungsversuche durch die eingesetzten Beamten ließ sich die deutlich alkoholisierte 37-Jährige nicht beruhigen, sodass diese einen eing. Beamten schubste und im weiteren Verlauf die Beamten beleidigte. Die Randaliererin wurde anschließend in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei. Durch die Beamten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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