Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Sicherheitsprävention am Bahnhof Friedland: Informationsveranstaltung der Bundespolizei

Hannover/ Friedland (ots)

In den vergangenen Monaten kam es am Bahnhof Friedland und in dessen unmittelbarem Umfeld zu sicherheitsrelevanten Vorfällen und bahnpolizeilichen Einsatzlagen. Aus diesem Anlass führt die Bundespolizeiinspektion Hannover am 9. Dezember von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr eine Präventionsveranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz zur Sensibilisierung gegenüber sicherheitsrelevanten Gefahren im Bereich der Bahnanlagen durch.

Reisende, Pendler, Anwohner und Besucher können sich vor Ort zu den Gefahren und Risiken im Bahnverkehr informieren. Das sichere Verhalten am Bahnsteig und beim Überqueren von Bahnübergängen sind wesentliche Themen dieser Veranstaltung. Ein weiterer Fokus wird auf die Zivilcourage im öffentlichen Raum gelegt und erklärt, wie jede oder jeder aktiv zu mehr Sicherheit beitragen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Die Präventionsbeamtinnen und -Beamten stehen vor Ort mit einem Präventionsmobil der Bundespolizei mit Informationsmaterialen und Medien zum Thema "Sicherheit an Bahnanlagen" für Gespräche zur Verfügung. Bahnhofsbegehungen sind auf Anfrage möglich.

Zur eindrücklichen Demonstration der Folgen unachtsamen oder leichtsinnigen Verhaltens wird ein Bahnübergangsunfallfahrzeug aufgebaut. Verkehrsteilnehmende erhalten wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten an Bahnübergängen.

Ziel der Informationsveranstaltung ist es, dass Bewusstsein für die Gefahren an Bahnanlagen zu schärfen und ein verantwortungsvolles und vorbildliches Verhalten - insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen - zu fördern.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell