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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Supermarkt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unbefugten Zutritt zu einem Supermarkt an der Oswaldstraße und entwendeten Zigaretten.

In der Zeit zwischen Montag, 11. Mai, 12 Uhr und Dienstag, 12. Mai, 2 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür auf, um in das Geschäft zu gelangen. Vor Ort brachen sie mehrere Zigarettenautomaten auf und entwendeten diverse Schachteln Zigaretten.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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