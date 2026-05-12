Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Hamm-Mitte (ots)

Im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße/Rödinghauserstraße kam es am Montag, 11. Mai, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem E-Scooter.

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer befuhr gegen 17.50 Uhr die Martin-Luther-Straße in westlicher Richtung. Gleichzeitig befuhr ein 74-jähriger E-Scooter-Fahrer die Rödinghauserstraße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht, der E-Scooter-Fahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte den 74-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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