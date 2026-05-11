Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Volkswagen bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, 9. Mai, zwischen 16.50 Uhr und 17 Uhr, einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Römerstraße.

Bei der Rückkehr des Besitzers wies der rote Caddy einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite auf - geschätzt liegt der entstandene Sachschaden bei über 6.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

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