Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büro

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Büroräumlichkeiten in der Hüserstraße waren zwischen Donnerstag, 7. Mai, 15.30 Uhr, und Freitag, 8. Mai, 10.20 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten der oder die Täter in die Büroräume und durchwühlten sie nach möglichem Diebesgut.

Ob sie bei ihrer Tat etwas entwendeten kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

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