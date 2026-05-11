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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei leichtverletzte Personen nach Zusammenstoß

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem Mercedes zogen sich am Samstag, 9. Mai, beide Fahrer leichte Verletzungen zu.

Die 31-jährige Smart-Fahrerin aus Kamen befuhr gegen 11.40 Uhr die Hammer Straße in westlicher Richtung. Zeitgleich querte der 65-jähriger Mercedes-Fahrer die Hammer Straße in nördlicher Richtung, um auf ein Tankstellengelände zu fahren. Währenddessen kam es zum Zusammenstoß. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Fahrer zu ambulanten Behandlungen in nahegelegene Krankenhäuser.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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