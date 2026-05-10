Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad mit einer schwerverletzten Person

Hamm-Mitte (ots)

Ein 43-jähriger Kradfahrer verletzte sich am Sonntag, 10. Mai, nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer.

Der 43-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die Dortmunder Straße in östlicher Fahrtrichtung. Vor ihm fuhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer in gleicher Richtung. Kurz vor der Viktoriastraße stellte sich der Audi plötzlich quer. Der Kradfahrer konnte seine KTM nicht mehr bremsen wodurch es zum Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich der 43-jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Hammer Krankenhaus.

Die Dortmunder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Radbodstraße und der Viktoriastraße für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit beim Pkw-Fahrer ergab den Hinweis auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (SD)

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