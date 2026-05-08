Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hinweise nach Pkw-Brand gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Citroen DS3 brannte in der Nacht am Freitag, 8. Mai, in der Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses an der Reiherstraße. Eine Nachbarin bemerkte gegen 1.30 Uhr das in Vollbrand stehende Auto und verständigte Feuerwehr und Polizei.

Kräfte der Feuerwehr löschten das Fahrzeug. Durch den Brand wurden auch Teile der Hauswand beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Uhr geschätzt.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die möglichen Zeugen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

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