Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Hamm-Herringen (ots)

Ein 32-jähriger Pedelecfahrer verletzte sich am Mittwoch, 6. Mai, nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht.

Der 32-Jährige befuhr gegen 5.40 Uhr die Sandbochumer Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer die Herringer Heide in westlicher Fahrtrichtung. Als er nach links auf die Sandbochumer Straße abbog kam es zur Kollision. Der Pedelecfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

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