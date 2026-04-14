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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fenster und Toiletten einer Schule am Torneweg beschädigt

Hamm-Heessen (ots)

Zwischen Freitag, 10. April, 14 Uhr, und Montag, 13. April, 7 Uhr, war eine Schule am Torneweg das Ziel von unbekannten Randalierern.

Die Unbekannten schlugen Teile einer Fensterscheibe ein und versuchten, weitere Fenster aufzuhebeln, um so in die Schule zu gelangen. Auf einem Fensterrahmen zeichneten sie ein Hakenkreuz. Außerdem versuchten die Täter, ein Dixie-Klo in Brand zu setzen, indem sie darin Papier anzündeten.

Zuvor hatten sie einen Baustellenzaun beschädigt, um auf das Grundstück zu gelangen.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem versuchten Einbruch, den Sachbeschädigungen und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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