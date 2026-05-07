Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Gellertstraße

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 5. Mai, 18.40 Uhr, und Mittwoch, 6. Mai, 7.30 Uhr einen geparkten KIA an der Gellertstraße. Der Wagen wies Dellen an der linken, hinteren Stoßstange auf sowie Beschädigungen an der Nebelschlussleuchte. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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