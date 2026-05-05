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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung an der Alleestraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger brach in der Zeit zwischen Samstag, 2. Mai, 15 Uhr und Montag, 4. Mai, 19.30 Uhr in eine Wohnung in der Alleestraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte er sich unbefugten Zutritt. Vor Ort entwendete er PC-Bildschirme und einen Fernseher.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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