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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 4. Mai, im Einmündungsbereich Ennigerweg/Kleine Amtsstraße wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 7.35 Uhr die Kleine Amtsstraße in südlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin den Ennigerweg in westlicher Fahrtrichtung. Als die 79-Jährige nach links in die Kleine Amtsstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß. Zwei Rettungswagen brachten die 79-Jährige und ein 12-jähriges Kind, das im Mercedes der 38-Jährigen saß, zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von rund 19.500 Euro. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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