Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz an der Karl-Koßmann-Straße

Hamm-Uentrop (ots)

Der graue VW Touran einer Frau aus Dortmund wurde am Sonntag, 3. Mai, zwischen 11.20 Uhr und 17 Uhr, auf dem Parkplatz der Eissportarena an der Karl-Koßmann-Straße beschädigt.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte die komplette linke Fahrzeugseite des Wagens und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Schaden wird auf mehr als 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

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