Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem er am Donnerstag, 30. April, gegen 19.30 Uhr auf dem Kissinger Weg den Spiegel eines geparkten VW touchierte, stürzte ein 65-jähriger Radfahrer aus Hamm und verletzte sich leicht.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese mit einem Atemalkoholtest feststellen, dass der Hammer sein Rad mit mehr als 1,2 Promille fuhr.

Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. (ds)

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