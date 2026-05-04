Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 31-jährige Pedelec-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, dem 30. April, auf der Oberholsener Straße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Radfahrerin aus Hamm hielt gegen 11.40 Uhr verkehrsbedingt mit ihrem Pedelec vor dem Kreuzungsbereich Oberholsener Straße/Horster Straße an, als ein 22-jähriger Opel-Fahrer aus Hamm mit ihr kollidierte.

Der Opel-Fahrer beabsichtigte, von der Oberholsener Straße in die Horster Straße abzubiegen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Einsatzkräfte teilweise gesperrt.

Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (ds)

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