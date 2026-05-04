Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Ackerstraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 30. April, auf der Ackerstraße zog sich zwei 19-Jährige leichte Verletzungen zu.

Eine 19-jährige Skoda-Fahrerin aus Hamm befuhr gegen 11.45 Uhr die Ackerstraße in südlicher Richtung. Zeitgleich kam ihr eine 19-jährige BMW-Fahrerin aus Ahlen entgegen. Aufgrund der geparkten Autos am Fahrbahnrand konnten die beiden Pkw nicht gleichzeitig aneinander vorbeifahren. Die Skoda-Fahrerin touchierte einen geparkten BMW am rechten Fahrbahnrand. Als sie ausweichen wollte, stießen die beiden Autos zusammen. Zwei Rettungswagen brachten die verletzten Frauen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ackerstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Pkws wurden abgeschleppt. (bf)

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