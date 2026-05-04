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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich bei einem Alleinunfall am Freitag, 1. Mai, leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 19.20 Uhr den Südring in östlicher Richtung als sie durch Treppenstufen zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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