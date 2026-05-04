POL-HAM: 15-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt
Hamm-Mitte (ots)
Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich bei einem Alleinunfall am Freitag, 1. Mai, leichte Verletzungen zu.
Sie befuhr gegen 19.20 Uhr den Südring in östlicher Richtung als sie durch Treppenstufen zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)
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