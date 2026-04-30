PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jackenverkäufer bestiehlt Senior

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Jackenverkäufer hat am Mittwoch, 29. April, einen 80-jährigen Mann in dessen Wohnung an der Eylertstraße bestohlen.

Gegen 11.50 Uhr klingelte der Verkäufer an der Tür und bot Jacken zum Verkauf an. Der Senior ließ ihn herein, um sich die Kleidungsstücke zeigen zu lassen. Zuvor hatten sich die beiden bereits beim Spaziergang getroffen und unterhalten.

Während der Anproben hat der Senior sein Goldarmband auf dem Wohnzimmertisch abgelegt. Im Beisein des Verkäufers ist ihm noch aufgefallen, dass das Armband weg ist, jedoch hat die gemeinsame Suche nichts ergeben.

Der Unbekannte ist zirka 40 Jahre und etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen dunkleren Teint.

Hinweise zum Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm weist ausdrücklich darauf hin:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei 
     vorgelegtem Sperrriegel.
   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 08:02

    POL-HAM: Brand nach Abflammen von Unkraut

    Hamm-Mitte (ots) - Das Abflammen von Unkraut war am Mittwoch, 29. April, die Ursache für den Brand einer Gartenhecke auf einem Grundstück an der Alleestraße. Gegen 13.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin die Rauchentwicklung, an der zuvor ein 67-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt hatte. Das Feuer griff auf einen Unterstand über, wodurch Gartenmöbel und ein Trampolin ebenfalls beschädigt wurden. Die ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 07:45

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Kirchweg

    Hamm-Uentrop (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Mittwoch, 29. April, in der Zeit von 12 Uhr bis 17.15 Uhr unbefugten Zugang zu einer Wohnung am Kirchweg. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 07:35

    POL-HAM: 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 10-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29. April, leichte Verletzungen zu. Eine 61-jährige Renault-Fahrerin befuhr gegen 16.05 Uhr den Nordenstiftsweg in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Merschstraße fuhr der Junge mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Straße. Die Autofahrerin wich aus, touchierte jedoch das Rückrad des Fahrrads. Der Junge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren