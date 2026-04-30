Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jackenverkäufer bestiehlt Senior

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Jackenverkäufer hat am Mittwoch, 29. April, einen 80-jährigen Mann in dessen Wohnung an der Eylertstraße bestohlen.

Gegen 11.50 Uhr klingelte der Verkäufer an der Tür und bot Jacken zum Verkauf an. Der Senior ließ ihn herein, um sich die Kleidungsstücke zeigen zu lassen. Zuvor hatten sich die beiden bereits beim Spaziergang getroffen und unterhalten.

Während der Anproben hat der Senior sein Goldarmband auf dem Wohnzimmertisch abgelegt. Im Beisein des Verkäufers ist ihm noch aufgefallen, dass das Armband weg ist, jedoch hat die gemeinsame Suche nichts ergeben.

Der Unbekannte ist zirka 40 Jahre und etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen dunkleren Teint.

Hinweise zum Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm weist ausdrücklich darauf hin:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. (bf)

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