Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand nach Abflammen von Unkraut

Hamm-Mitte (ots)

Das Abflammen von Unkraut war am Mittwoch, 29. April, die Ursache für den Brand einer Gartenhecke auf einem Grundstück an der Alleestraße. Gegen 13.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin die Rauchentwicklung, an der zuvor ein 67-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt hatte. Das Feuer griff auf einen Unterstand über, wodurch Gartenmöbel und ein Trampolin ebenfalls beschädigt wurden.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten war die Alleestraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (bf)

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