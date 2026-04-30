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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 29. April, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Audi in der Gustav-Heinemann-Straße. Der Wagen wies Beschädigungen an der rechten Heckstoßstange fest. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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