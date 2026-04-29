Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 40-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw zog sich ein 40-jähriger Radfahrer am Dienstag, 29. April, leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer befuhr gegen 7.45 Uhr den Radweg der Alleestraße in westlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr der 47-jährige Renault-Fahrer mit seinem Pkw die Alleestraße in östlicher Fahrtrichtung. Als er nach links in die Sedanstraße abbog kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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