Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision von zwei Pkw

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich Berliner Straße/ Friedrich-Ebert-Straße zogen sich am Dienstag, 28. April, beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu.

Eine 46-jährige Jeep-Fahrerin befuhr gegen 17.10 Uhr die Berliner Straße in westlicher Richtung. Zeitgleich befuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin die Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte VW-Fahrerin zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die leichtverletzte Jeep-Fahrerin begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.

Beide Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (bf)

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