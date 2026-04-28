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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tabakladen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Dienstag, 28. April, gegen 2.25 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Tabakladen innerhalb eines Lebensmittelgeschäfts an der Römerstraße.

Aus dem Tabakladen entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Tabak - die genaue Anzahl kann nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht gesagt werden.

Nach ihrer Tat flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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