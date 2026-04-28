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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb festgenommen: Beschleunigtes Verfahren

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er Kleidung in einem extra präparierten Rucksack stehlen wollte, konnte die Polizei einen 38-jährigen Ladendieb am Montag, 27. April, in einem Einkaufszentrum am Richard-Matthaei-Platz festnehmen.

Der Mann war dem Sicherheitsdienst gegen 13 Uhr aufgefallen, als er mit der gestohlenen Kleidung ein Geschäft in dem Einkaufszentrum verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Die Kleidung verstaute er in einem mitgebrachten Rucksack als der Diebstahlschutzalarm auslöste.

Da der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls besteht und der Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde der er zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen.

Der 38-Jährige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Was ist ein beschleunigtes Verfahren? Es ist eine besondere Form des Strafverfahrens. Es dient dazu, strafrechtlich relevante Sachverhalte mit einfacher Beweislage schnell und effektiv zu verhandeln. Die Strafe soll der Tat gewissermaßen "auf dem Fuße folgen". (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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