Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Montag, 27. April, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr gewaltvoll Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Bockumer Weg. Vor Ort durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen. Über die Tatbeute kann derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

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