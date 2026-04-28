POL-HAM: Einbruch in Werkstatthalle
Hamm-Rhynern (ots)
Eine Werkstatthalle am Langewanneweg war in der Zeit zwischen Freitag, 24. April, 16.30 Uhr und Montag, 27. April, 7 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Tatverdächtigen entwendeten vor Ort diverses Werkzeug, Geräte sowie Fahrzeugschlüssel.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen.(bf)
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